Ломаченко назвали лучшим боксером мира в легком весе

Василий Ломаченко был признан лучшим боксером мира в легком дивизионе по версии авторитетного портала BoxingTalk.

"Имя лучшего боксера в легком весе не вызывает никаких сомнений. Ломаченко провел четыре боя в этом дивизионе, три из них против серьезных соперников. В следующем поединке он встретится с Теофимо Лопесом и попытается завоевать единственный титул чемпиона мира, который ему еще не принадлежит – пояс IBF", – написано на сайте о заслугах украинца.

Второе место в рейтинге занял Теофимо Лопес, который добыл четыре важнейшие победы в 2019 году и отобрал пояс IBF у Ричарда Комми. На третьей строчке расположился Джервонта Дэвис.

Отметим, что на 35-м месте в списке оказался еще один украинец Денис Беринчик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик и Ломаченко вошли в пятерку лучших боксеров современности по версии журнала The Ring.