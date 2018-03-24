Ломаченко назвал условие легкой победы Усика над Гассиевым

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) уверен, что украинский боксер Александр Усик (14-0, 11 КО) легко разберется с россиянином Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО), если покажет все свои умения.

"Бой в финале боксерской Лиги чемпионов против Гассиева будет непростым для Усика, но если он покажет свои лучшие навыки, то победит очень легко", – сказал Ломаченко в интервью ESNEWS.

Напомним, что финал WBSS Усик - Гассиев пройдет 11 мая в Саудовской Аравии. Спустя день свой бой проведет и Василий Ломаченко. Поединок с Хорхе Линаресом состоится 12 мая в Нью-Йорке.