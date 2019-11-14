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14 ноября • обновлено в 12:47
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Ломаченко назвал причину поражения Гвоздика в бою с Бетербиевым

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Чемпион мира в легком весе украинец Василий Ломаченко высказал мнение о поединке своего друга Александра Гвоздика против россиянина Артура Бетербиева, в котором Гвоздик потерпел поражение.

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко

Boxing Scene

"Мне кажется, Гвоздик не совсем был физически готов к бою с Бетербиевым. Но сложно судить. Я не успел, у меня не было времени пообщаться с Сашей. Мы сразу же после боя улетели. Я не задавал ему вопросов, почему у него закончились силы. Из своего опыта, думаю, они не совсем много времени уделяли физической подготовке", – сказал Ломаченко.

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Гвоздик впервые прокомментировал бой с Бетербиевым

Напомним, Гвоздик и Бетербиев дрались в объединительном бою, на кону которого стояли пояса WBC и IBF. Украинец уступил после трех нокдаунов в десятом раунде.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Василий Ломаченко получил уникальный титул в боксе.

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Читайте все новости по теме "Гвоздик – Бетербиев" на OBOZREVATEL.

Автор
Денис Карпов Денис Карпов
Тема
Гвоздик – Бетербиев
Персоны
Василий Ломаченко Александр Гвоздик
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