Ломаченко назвал причину поражения Гвоздика в бою с Бетербиевым

Чемпион мира в легком весе украинец Василий Ломаченко высказал мнение о поединке своего друга Александра Гвоздика против россиянина Артура Бетербиева, в котором Гвоздик потерпел поражение.

Василий Ломаченко Boxing Scene

"Мне кажется, Гвоздик не совсем был физически готов к бою с Бетербиевым. Но сложно судить. Я не успел, у меня не было времени пообщаться с Сашей. Мы сразу же после боя улетели. Я не задавал ему вопросов, почему у него закончились силы. Из своего опыта, думаю, они не совсем много времени уделяли физической подготовке", – сказал Ломаченко.

Новости Гвоздик впервые прокомментировал бой с Бетербиевым

Напомним, Гвоздик и Бетербиев дрались в объединительном бою, на кону которого стояли пояса WBC и IBF. Украинец уступил после трех нокдаунов в десятом раунде.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Василий Ломаченко получил уникальный титул в боксе.

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