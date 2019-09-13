Ломаченко намерен отказаться от чемпионского боя

Украинский суперчемпион Василий Ломаченко с большой долей вероятности не вернется на ринг для защиты чемпионских поясов в нынешнем году.

По словам промоутера Боба Арума, его клиент предпочитает дождаться боя за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе, который он должен провести против победителя поединка Ричард Комми – Теофимо Лопес (14 декабря).

Василий Ломаченко

"Достаточно забавно, что я говорил с Эгисом Климасом (менеджер Ломаченко. – Ред.) на этой неделе, и Эгис говорит, что Лома хочет подождать выгодного предложения из-за рубежа, чтобы драться в этом году. Лишь в таком случае мы будем драться в этом году. В противном случае он будет ждать победителя боя Лопеса и Комми", – приводит слова Арума Boxing Scene.

Как сообщал OBOZREVATEL, британский чемпион полулегкого веса Джош Уоррингтон вызвал на бой Василия Ломаченко.

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