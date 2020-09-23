Ломаченко: мне 32, и мое тело немного устало

Украинец Василий Ломаченко заявил, что пауза в боксе, вызванная коронавирусом помогла ему залечить травмы и лучше подготовиться к поединку против Теофимо Лопеса.

Как сообщает издание SkySports, наш соотечественник напомнил, что ему уже 32 года, и признался, что его тело уже немного устало. Несмотря на это, Ломаченко серьезно настроен исполнить свою мечту и войти в историю бокса.

"У меня был годичный перерыв между боями. Сейчас я здоров и счастлив. Мне 32 года, и я уже долго занимаюсь этим видом спорта, поэтому мое тело немного устало. Но у меня была пауза. Я близок к цели, о которой мечтаю с самого начала карьеры. Я пытался сделать это в полулегком, втором полулегком и теперь в легком весе. Я хочу объединить пояса и вписать свое имя в историю бокса", – заявил украинец.

Как сообщал OBOZREVATEL, бой между Ломаченко и Лопесом состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Букмекеры назвали фаворита поединка за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.