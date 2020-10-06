Ломаченко: Лопесу придется очень долго решать мою головоломку

Украинец Василий Ломаченко намекнул на то, что приготовил неожиданный сюрприз своему следующему сопернику Теофимо Лопесу .

В программе Blood, Sweat and Tears на YouTube-канале Top Rank наш соотечественник отметил сильные качества американца и признался, что не любит, когда его сравнивают с соперниками. Он выразил мнение, что сопернику придется потратить немало времени, прежду чем Теофимо разгадает головоломку Ломаченко.

"Лопес хороший боксер, он чемпион мира. У него есть отличная мощь и скорость, и он умно боксирует. Я не люблю, когда меня сравнивают с оппонентом, ведь хочу доказать все на ринге. Мне кажется, что Лопесу придется очень долго решать мою головоломку", – сказал украинец.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Боб Арум рассказал о новых условиях проведения чемпионского поединка между Василием и Теофимо, который запланирован на 17 октября.