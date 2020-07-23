Ломаченко – Лопесу: парень, возвращайся в зал и готовься к бою

Михаил Морозов Бокс 13:20, 23.07.2020 Обновлено: 13:30, 23.07.2020

Украинец Василий Ломаченко ответил на слова Теофимо Лопеса, который записал видео у арены "Мэдисон-сквер-гарден" и сказал нашему боксеру принести к ней свои пояса.

"Эй, парень, возвращайся в зал и готовься к бою. Мне все равно, где он состоится, хоть у тебя во дворе", – написал Ломаченко в комментариях социальной сети Instagram.

Ломаченко ответил на дерзкие слова Лопеса
Instagram Top Rank

Напомним, что поединок между украинцем и американцем за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе изначально должен был состояться 30 мая в Нью-Йорке на "Мэдисон-сквер-гарден", но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер из компании Top Rank, которая представляет интересы обоих боксеров, Боб Арум назвал новую дату поединка Ломаченко и Лопеса.

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