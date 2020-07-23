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Ломаченко – Лопесу: парень, возвращайся в зал и готовься к бою

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Бокс
1,2 т.
Ломаченко ответил на слова Лопеса про пояса

Ломаченко ответил на слова Лопеса про пояса.

Украинец Василий Ломаченко ответил на слова Теофимо Лопеса, который записал видео у арены "Мэдисон-сквер-гарден" и сказал нашему боксеру принести к ней свои пояса.

"Эй, парень, возвращайся в зал и готовься к бою. Мне все равно, где он состоится, хоть у тебя во дворе", – написал Ломаченко в комментариях социальной сети Instagram.

Ломаченко ответил на дерзкие слова Лопеса

Ломаченко ответил на дерзкие слова Лопеса Instagram Top Rank

Напомним, что поединок между украинцем и американцем за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе изначально должен был состояться 30 мая в Нью-Йорке на "Мэдисон-сквер-гарден", но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер из компании Top Rank, которая представляет интересы обоих боксеров, Боб Арум назвал новую дату поединка Ломаченко и Лопеса.

Ломаченко - ЛопесТеофимо ЛопесВасилий Ломаченко
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