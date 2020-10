Ломаченко сенсационно проиграл Лопесу и не стал абсолютным чемпионом мира

Украинский чемпион Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC) Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) потерпел сенсационное поражение в бою против обладателя титула по версии Международной федерации бокса (IBF) Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом мира.

12-раундовый поединок на арене MGM Grand в американском Лас-Вегасе завершился победой уроженца Гондураса по очкам 116:112, 119:109, 117:111.

Стартовый раунд прошел в своеобразной "разведке". Оба боксера не форсировали ситуацию. Лопес занял центр ринга, пытаясь работать первым номером, демонстрируя невысокую скорость. Попытки атак не составляли никаких проблем для украинца.

Теофимо продолжил нагнетать ситуацию, пытаясь "напугать" Василия, но все его удары приходили в блоки. Ломаченко практически не атаковал, изучая оппонента.

В третьем раунде наш чемпион продолжал принимать удары в блок, отдав инициативу представителю США, точно "огрызнувшись" эффектной двойкой.

Было ощущение, что абсолютно сконцентрированный Ломаченко продолжал изучать оппонента, не форсируя события, большую часть времени работая в защите.

Лопес раз за разом пытался достать Василия, стараясь прижать его к канатам, но уверенная работа на ногах боксера из Украины нивелировала все попытки Теофимо.

Экватор поединка прошел в напряженной борьбе, вновь без особых ударов от украинского боксера.

В седьмом раунде Василию было тяжело подобраться вплотную к Лопесу, который уверенно действовал левым боковым. Ломаченко постепенно пытался работать первым номером.

На начало 8-й трехминутки Теофимо выкинул 282 ударов, против 80 от украинца. Василия наконец включился, впервые за все время "взорвавшись" атакой и осыпав соперника градом ударом в голову и корпус.

В 9-м раунде Ломаченко удачно провел комбинацию "голова-корпус-голова". Вася искал ключи к сопернику, но безрезультатно.

В начале чемпионских раундах Анатолий Ломаченко советовал сыну "насыпать", но Василий так и не смог организовать серьезную атаку, пропустив удар ниже пояса.

Истинную скорость Лома показал лишь в 11-м раунде, начав настоящее избиение Лопеса, прижав его к канатам.

В заключительном отрезке оба боксера устроили открытую рубку, но нокаута так и не случилось.

Напомним, что перед боем Теофимо и его тренер всячески оскорбляли Василия. Украинец на пресс-конференции не выдержал, заявив, что очень хочет "надрать задницу" американцу.

Изначально поединок между Ломаченко и Лопесом был запланирован на 30 мая в Нью-Йорке в "Мэдисон Сквер Гарден", но был перенесен на более позднюю дату из-за пандемии коронавируса.