Ломаченко – Лопес: украинский супертяж сказал, как пройдет бой и кто победит

Максим Иншаков Бокс 17:59, 11.10.2020 Обновлено: 18:03, 11.10.2020

Украинский боксер супертяжелого веса Тарас Биденко (28-6, 12 КО) считает, что бой между обладателем титулов WBC Franchise, WBA, WBO в легком весе Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и чемпионом IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) завершится в пользу украинца.

По мнению Биденко, неординарная манера Ломаченко боксировать заставит соперника думать, что его одновременно бьют три человека.

"Поэтому у Лопеса нет шансов на победу в этом бою. Уверен, что, несмотря ни на что, Лопес не сталкивался с таким боксером, как Ломаченко. Он не готов противостоять и просто не будет знать, что нужно делать, чтобы одержать победу. Василий навяжет свой стиль ведения Лопесу, а не наоборот. Вася сделает все в своей манере, и бой пройдет по его классическому сценарию", – цитирует Биденко tribuna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, ориентировочное время начала встречи – 5:00 в воскресенье, 18 октября, по киевскому времени.

Ранее Василия Ломаченко назвали явным фаворитом боя с Теофимо Лопесом.

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