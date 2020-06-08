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8 июня • обновлено в 17:48
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Ломаченко - Лопес: украинец рассказал, кто победит в бою

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Украинец Василий Ломаченко отдал дань Теофимо Лопесу, назвав его топовым бойцом, и заявил, что победителем их поединке станет тот, кто имеет более высокий боксерский IQ.

“Он является хорошим, топовым боксером. Он молод, голоден к победам и силен. Я хочу подраться с ним, потому что он владеет моим поясом IBF. Больше всего я жду момента, когда посмотрю в глаза ему и его отцу после боя. Стиль Лопеса в ринге облегчит мою задачу. Противостоять атакующим боксерам легче, а контратакующим – сложнее. В нашем поединке победит тот, кто обладает более высоким боксерским интеллектом. Мне кажется, что я знаю, как победить", – цитирует слова Ломаченко издание SkySports.

Теофимо Лопес, Боб Арум и Василий Ломаченко

Теофимо Лопес, Боб Арум и Василий Ломаченко

XSPORT.ua

Также отмечается, что бой между украинцем и американцем может состояться в сентябре в Лас-Вегасе стадионе новой команды по американскому футболу "Лас-Вегас Рейдерс". В условиях коронавируса арена может принять около 10 тысяч зрителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Теофимо Лопес обескуражил сеть, показав, что с ним сделал карантин.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Ломаченко - Лопес
Персоны
Теофимо Лопес Василий Ломаченко
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