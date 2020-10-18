Ломаченко – Лопес: стало известно, сколько раундов выиграл украинец

Украинский боксер Василий Ломаченко (14-2, 10 КО), по мнению рефери, в бою с Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО) смог выиграть не больше 4 раундов.

Представители судейской комиссии, которая обслуживала поединок опубликовала подробные записки.

Все три судьи отдали первые семь раундов американцу. Джули Ледерман посчитала, что Ломаченко выиграл лишь один, 11-й, раунд. Тим Чэтмен увидел победу украинца в четырех раундах (с 8-го по 11-й), а Стив Вейсфилд – в трех (8-м, 10-м и 11-м).

Как сообщал OBOZREVATEL, 12-раундовый поединок Ломаченко и Лопеса состоялся на арене MGM Grand в американском Лас-Вегасе и завершился победой уроженца Гондураса по очкам 116:112, 119:109, 117:111.

Позже Ломаченко обратился к болельщикам.Также было опубликовано полное видео боя.