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26 мая • обновлено в 15:50
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Ломаченко – Лопес со зрителями: стали известны новые подробности боя

2.6т
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Отец следующего соперника Василия Ломаченко Теофимо Лопеса заявил, что промоутер Боб Арум собирается провести на бой 1000 зрителей.

"Я разговаривал по телефону с Бобом, и он сказал, что попытается провести на поединок 1000 зрителей. Он будет обсуждать этот вопрос с Комиссией. Будут сделаны особенные билеты для престижных людей, которые смогут заплатить за них. Их рассадят по всей территории арены, чтобы избежать заражения, и проверят их температуру. Это займет всего десять минут. Бой состоится на "MGM Grand" в Лас-Вегасе", – рассказал Теофимо Лопес-старший в интервью журналисту EsNews.

Ломаченко - Лопес

Ломаченко - Лопес

Fightnews.info

Он также отметил, что украинский боксер должен прилететь в США через Москву в первую неделю июня, а сам поединок запланирован на сентябрь, но дата остается неизвестной.

Как сообщал OBOZREVATEL, отец Лопеса сделал новый выпад в адрес Ломаченко, заявив, что все запомнят, как его сын "надерет задницу" нашему соотечественнику.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Ломаченко - Лопес
Персоны
Боб Арум Теофимо Лопес Василий Ломаченко
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