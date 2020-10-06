Ломаченко – Лопес: промоутер рассказал о новых условиях проведения боя

Поединок за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом пройдет с ограниченным количеством зрителей.

Об этом в интервью изданию BoxingScene заявил промоутер из компании Top Rank Боб Арум. По его словам, во время боя на арене MGM Grand в Лас-Вегасе будут присутствовать около 250 человек.

"Билеты не поступят в свободную продажу. Большинство людей, которые смогут посетить поединок при соблюдении строгого протокола, являются так называемой группой первого реагирования. Мы хотим вознаградить тех людей из Невады, которые помогали больным побороть коронавирус. Часть из 250 билетов будет отдана близким боксеров и участников тренировочных лагерей. Возможно, еще несколько мест достанется представителям СМИ", – рассказал Арум.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры назвали фаворита титульного поединка между Ломаченко и Лопесом, который состоится 17 октября. Украинский боксер дважды не вписался в лимит веса за несколько недель до боя.