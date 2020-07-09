Ломаченко – Лопес: промоутер назвал новую дату поединка

Промоутер из компании Top Rank Боб Арум заявил, что поединок между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом должен состояться 3 октября, а не 19 сентября, как ожидалось ранее.

"Раньше рабочей датой боя Ломаченко – Лопес было 19 сентября, но из-за того, что поединок будет показан в формате pay-per-view, мы назначили новую дату – 3 октября. Поскольку коронавирус стремительно надвигается на штат Невада, мы пока не можем провести бой даже с ограниченным количеством зрителей. Надеюсь, что нам удастся запустить на арену 2000-2500 человек", – цитирует слова Арума издание BoxingScene.

Напомним, что изначально поединок между Ломаченко и Лопесом был запланирован на 30 мая в Нью-Йорке на "Мэдисон Сквер Гарден", но был перенесен на более позднюю дату из-за пандемии коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Теофимо рассказал о личной неприязни к украинцу и пообещал выбить из Ломаченко д***мо.