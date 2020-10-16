Ломаченко - Лопес: прогноз на бой

В это воскресенье в Лас-Вегасе состоится, пожалуй, главный бой 2020 года. В Киеве в это время будет около 5-6 часов утра.

Украинский боксер Василий Ломаченко, который владеет титулами WBC Franchise, WBA Super и WBO, встретится с Теофимо Лопесом (чемпион по версии IBF). Победитель этого поединка станет первым абсолютным чемпионом мира в легком весе с августа 1990 года. В прошлый раз поясами WBC, WBA и IBF одновременно владел Пернелл Уитакер. Шансы на успех у украинца солидные, эксперты Parimatch дают ему 72% на победу, оставляя Лопесу 23% (в 5% оценивается ничья).

На самом деле, противостояние боксеров началось уже давно. Теофимо уже не раз не стеснялся в высказываниях в адрес Василия, из-за чего Ломаченко пригрозил как следует проучить его. “Лопеса во дворе не научили, что за языком нужно следить. Я хочу затянуть его в глубокую воду, опустить на дно и держать под водой без воздуха”, - заявил украинец.

Многие отмечают, что Лопес действительно перестарался с трештоком и может поплатиться за это. Ломаченко явно будет агрессивнее, а вот выведет его из себя Теофимо это большой вопрос. Лопесу всего 23 года, тогда как Василию уже 32, он более опытный. При этом они оба провели в профессионалах по 15 боев. Ломаченко, напомним, уступил лишь однажды, тогда как Лопес еще не проигрывал. Правда, и соперники у Василия были более сложными.

Именно опыт и должен сыграть ключевую роль в этом бою. Скорее всего, Ломаченко попытается измотать Лопеса, чтобы затем, во второй половине поединка, закончить все нокаутом. Впрочем, осуществить такой план будет очень непросто. Если Теофимо пару раз поймает Василия, бой может пойти уже совсем по другому сценарию. Также Ломаченко не любит, когда на него давят, прессингуют. Лопес может избрать такую тактику, в которой будет проводить комбинации, не давать украинцу отвечать и набирать очки. В этом случае у Теофимо появиться шанс выиграть поединок решением судей.

В любом случае, нас ждет поединок двух чемпионов и это означает, что мы увидим настоящее зрелище. Ради такого точно стоит проснуться пораньше даже в воскресенье.