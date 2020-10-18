Ломаченко – Лопес: опубликовано полное видео боя

Украинский чемпион WBA, WBC и WBO Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) не стал абсолютным чемпионом мира в легком весе, сенсационно проиграв американцу Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО).

Бой прошел на арене MGM Grand в Лас-Вегасе и завершился победой уроженца Гондураса по очкам.

OBOZREVATEL предлагает посмотреть полное видео этой встречи.

Напомним, что последний раз Ломаченко выходил на ринг в сентябре 2019-го, разгромно победив британца Люка Кэмпбелла.

По информации СМИ Ломаченко получит 3,25 миллиона долларов; гонорар Лопеса составит 1,5 млн.