Ломаченко – Лопес: онлайн-трансляция боя

Украинский боксер Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) в субботу, 17 октября, проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Соперником нашего соотечественника станет американец Теофимо Лопес (15-0, 12 КО). Поединок пройдет на арене MGM Grand.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ЛОМАЧЕНКО – ЛОПЕС

Трансляцию поединка в Лас-Вегасе не покажут по украинскому или российскому телевидению.

Прямой эфир из США эксклюзивно проведет видеосервис Megogo. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Лопес. Ориентировочное начало – 6:00 утра воскресенья, 18 октября, по киевскому времени.

ПРОГНОЗ НА ЛОМАЧЕНКО – ЛОПЕС

Явным фаворитом боя считается представитель Украины. Ставки на победу Ломаченко принимаются коэффициентом 1,25.

Ничья оценивается котировкой 23,00. А показатели на успех Лопеса достигает уровня 3,75.

ГОНОРАРЫ БОЯ ЛОМАЧЕНКО – ЛОПЕС

Официально гарантированная выплата Ломаченко составит 3,25 миллионов долларов без учета налогов.

В свою очередь Лопес получит 1,5 миллиона в американской валюте. Кроме того, боксерам отдадут процент от продажи трансляций на бой.

СЛОВА ПЕРЕД БОЕМ

Василий Ломаченко, чемпион WBA, WBO, WBC:

– Прежде всего я хочу выиграть этот бой. Но если будет возможность сделать это неприятным для него образом, я к этому прибегну. Не думаю, что он до конца понимает, с чем столкнется. Я намерен затащить его в глубокие воды, на дно, и держать его там без воздуха. Самое сложное в легком весе – преодолеть габариты и размах рук соперника, больше ничего. Тут важна стратегия, умение быстро думать и быстро принимать решения. Это ключ к победе.

Теофимо Лопес, чемпион IBF:

– Тяжелая работа всегда приносит плоды. Я 18 лет в боксе. И это всего лишь начало. Считайте, что вы еще ничего толком не видели! Мы с отцом все время повторяем одну фразу: "Грядет переворот!" И это не пустые слова. Это значит, что именно я веду новое поколение за собой. Моя победа будет значить то, что новая эра в боксе уже пришла. Поэтому, чуваки, жарьте попкорн и наслаждайтесь шоу! Грядет переворот!

ПРОМО БОЯ ЛОМАЧЕНКО – ЛОПЕС

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, сколько стоит украинцам посмотреть трансляцию боя Ломаченко – Лопес.