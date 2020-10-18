Ломаченко – Лопес: лучшие моменты боя на видео

Украинский боксер Василий Ломаченко (14-2, 10 КО), в главном бою осени 2020 против Теофимо Лопеса сенсационно проиграл титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA, WBC и не стал абсолютным чемпионом мира.

В поединке в Лас-Вегасе наш соотечественник смог проявить себя лишь во второй половине встречи, чего оказалось недостаточно для комиссии.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть лучшие моменты поединка

Как сообщал OBOZREVATEL, 12-раундовый поединок Ломаченко и Лопеса состоялся на арене MGM Grand завершился победой уроженца Гондураса по очкам 116:112, 119:109, 117:111.

Позже Ломаченко обратился к болельщикам. Также было опубликовано полное видео боя.

Кроме того, стало известно, сколько раундов выиграл украинец.