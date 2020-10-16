Ломаченко – Лопес: Фьюри дал прогноз на бой

Британский супертяж Тайсон Фьюри не смог назвать фаворита поединка украинца Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) против американца Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО).

При этом "Цыганский король" подчеркнул, что в выигрыше точно останутся поклонники бокса.

"Я думаю, прогноз должен быть таким: это бой 50 на 50. Болельщики будут единственным, кто выиграет от этого поединка. Оба – отличные боксеры, каждый из которых может потерять все. Я желаю обоим самой большой удачи. Удачи, парни, и пусть благословит вас бог", – сказал Фьюри для YouTube-канала промоутерской компании Top Rank.

Напомним, бой Ломаченко – Лопес пройдет в Лас-Вегасе 17 октября. Боксеры определят абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, сколько стоит для украинских болельщиков посмотреть бой Ломаченко – Лопес, который не будет показан по ТВ.