Знаменитый украинский чемпион WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и обладатель титула IBF американец Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) подписали контракт на объединительный бой за четыре пояса. На кону – огромный куш, и стороны долго не могли договориться, поскольку Лопеса не устраивал его гонорар. Согласно данным The Athletic, американец заработает 1,5 млн долларов, а изначально ему предлагали 1,25 млн. Гонорар Василия, соответственно, сократился с 3,5 млн до 3,25 млн. Один из самых ожидаемых боев в мире бокса пройдет 17 октября в Лас-Вегасе.

Ломаченко вплотную подошел к главной цели в боксе – стать абсолютным чемпионом. Для этого надо отобрать титул IBF у дерзкого американца. В случае исполнения своей мечты не исключено, что Василий покинет профессиональный ринг. Покинет обладателем чемпионских поясов WBA, WBO, WBC и IBF. Чего ему и желаем.

Утверждают, что талантливый человек талантлив во всем. На профессиональном ринге Александр Усик, рослый (190 см) и с солидным размахом рук (198 см), неоднократно доказывал, что он талантливый боксер (17 побед в 17 боях в профессионалах).

Впереди у бывшего абсолютного чемпиона в крузервейте, перешедшего в супертяжелую весовую категорию, новые испытания. Александр является обязательным претендентом на пояс WBO в хэвивейте, которым владеет Энтони Джошуа. Британцу также принадлежат чемпионские пояса WBA, IBF и IBO, которые он вернул себе в бою-реванше с Энди Руисом.

Бой Джошуа – Усик не раз откладывался из-за коронавируса. Поединок планируется провести в Англии, но где и когда – еще не решено. Возможно, он состоится в Лондоне, где наш соотечественник стал олимпийским чемпионом в 2012-м, при этом организаторы желают провести его со зрителями.

Но не боксом единым живет спортсмен. Усик принял участие сразу в двух проектах студии "Квартал 95" – Кубке президента "Лиги смеха" и "Вечернем квартале". Это был актерский дебют Саши в двух шоу "Квартала 95". Также у боксера есть мечта снять автобиографический фильм и сыграть в нем главную роль. Вот так!

"Я не против и дальше участвовать в каких-то проектах. Может быть, в сценах, где будет больше слов. Мне это, правда, очень интересно. Я погружаюсь в роль, пропускаю ее через себя. Кстати, если честно, у меня уже есть готовый сценарий фильма! Я его сам написал. Уже очень давно я веду дневник, в котором записываю все важные моменты в моей жизни. И таких дневников уже насобиралось четыре. Так что это практически готовый сценарий по моей биографии. Более того, я сам готов сыграть себя же, если кто-то решится снять такой фильм. Ведь, как говорится, если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Ведь никто лучше меня самого не знает, как я переживал эти моменты. И, мне кажется, если поработать и поучиться актерскому мастерству, смогу их снова повторить. Могу быть совершенно разным – и смешным, и серьезным, и грустным".

А еще в планах 33-летнего боксера развитие собственной промоутерской компании Usyk Promotion. "В Украине очень много талантливых ребят. Они не знают, что им делать, и вынуждены уезжать в другие страны, где их обманывают с непонятными контрактами. Хотим растить хороших профессиональных боксеров и еще научить, чтобы они не "велись" на обман. Профессиональный бокс – это бизнес. Анатолий и Василий Ломаченко идею с промоушеном одобрили, потому что любое развитие – это хорошо. Некоторые боятся сделать шаг, потому что не уверены в чем-то. Но если ты не сделаешь этот шаг, то так и не узнаешь, получится это или нет", – рассказал начинающий промоутер Усик.

В квадрате профиринга

27 апреля 1956 года. Рокки Марчиано объявил об уходе из бокса, оставшись единственным в истории непобежденным чемпионом-супертяжеловесом (49 побед в 49 боях).

19 августа 1995 года. После выхода из тюрьмы Майк Тайсон за 90 секунд нокаутировал ирландца Макнили, получив 20 млн долларов.

28 июня 1997 года. Майк Тайсон в третьем раунде чемпионского боя против Эвандера Холифилда откусил сопернику мочку уха и выплюнул ее на настил ринга. Бой остановили, "грызуна" дисквалифицировали.

15 апреля 2009 года. "Золотой мальчик" профибокса 36-летний экс-чемпион в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя завершил карьеру.

Вот и все о боксе на этот раз. Друзья, при всякой неудаче давать умейте сдачи, иначе вам удачи не видать. И спасибо за то, что читаете OBOZREVATEL.

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