Ломаченко – Лопес: американец раскрыл важную деталь контракта на бой

Американский боксер Теофимо Лопес заявил, что в контракте на бой за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе между ним и Василием Ломаченко не прописана возможность реванша.

"Нет, в контракте на бой не прописана возможность реванша, и я знаю, почему так. На кону стоит все. Победитель получит все пять поясов, не четыре. Один из них – "франчайзинговый" титул WBC. После поединка Маурисио Сулейман (глава WBC – Ред.) наденет на меня этот пояс", – сказал Лопес в интервью SiriusXM Boxing.

Напомним, что Ломаченко владеет титулами WBA, WBO, WBC Franchise и журнала The Ring, а его американский соперник является чемпионом мира по версии IBF.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок украинца против Теофимо Лопеса состоится 17 октября в Лас-Вегасе на арене "MGM Grand".