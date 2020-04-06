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6 апреля • обновлено в 19:07
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Ломаченко – Лопес: американец назвал условие, при котором не выйдет на бой

1.5т
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Американский боксер Теофимо Лопес не исключил того, что поединок против украинца Василия Ломаченко за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе может вообще не состояться.

По словам Лопеса, перенос боя, который был запланирован на 30 мая, из-за пандемии коронавируса сказался на его физических данных.

"Сегодня первый день, когда я вернулся к тренировкам. Сейчас я вешу 160 фунтов (72,5 кг – ред.). Я слишком тяжел. Если так все будет продолжаться, и я ничего не буду делать, то никакого боя с Ломаченко не будет. Если я не смогу опуститься до легкого веса, то просто перейду в первый полусредний вес (63,5 кг – ред.). Сейчас я жирный, как дер*мо", – сказал Теофимо в интервью журналисту Гарету Дэвису.

Как сообщал OBOZREVATEL, Теофимо Лопес уверенно пообещал, что досрочно победит Василия Ломаченко.

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Читайте все новости по теме "Ломаченко - Лопес" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Ломаченко - Лопес
Персоны
Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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