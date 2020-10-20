Ломаченко – Лопес 2: промоутер назвал условие для реванша

Промоутер из компании Top Rank Боб Арум, который представляет интересы и Василия Ломаченко, и Теофимо Лопеса, заявил, что между боксерами возможен реванш, несмотря на отсутствие такой опции в контракте.

В интервью изданию ESPN он отметил, что обязательным условием для этого является окончание пандемии коронавируса. Промоутер не готов проводить повторный поединок без зрителей.

"Если говорить о реванше, то его необходимо проводить после окончании пандемии коронавируса, когда люди пройдут вакцинацию, а мы сможем заработать деньги на входных билетах и других вещах", – заявил Арум.

Он также назвал стратегию Ломаченко на бой с Лопесом "нелепой" и добавил, что украинец "отдал половину боя" и включился, когда уже было поздно.

Напомним, что наш соотечественник сенсационно проиграл американцу единогласным решением.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Арум выступил против судьи, которая работала на поединке Василия и Теофимо.