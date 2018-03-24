Ломаченко - Линарес: букмекеры назвали фаворита чемпионского боя

Украинский чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) является фаворитом боя против чемпиона мира в легком весе по версии WBA Хорхе Линаресом (44-3, 27 КО).

Букмекеры активно принимают ставки на этот поединок, который состоится 12 мая 2018 года. Битва пройдет в Madison Square Garden (Нью-Йорк, США) в Нью-Йорке.

Коэффициент на победу украинца составляет всего 1.14, тогда как котировки на триумф венесуэльца равны 5.50.

Ничья в поединке крайне маловероятна: коэффициент составляет 26.00.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что в США поднялась серьезная шумиха из-за боя Ломаченко против Линареса. Для его проведения двум телегигантам ESPN и НВО пришлось пойти "на мировую", однако позже возникли новые проблемы.