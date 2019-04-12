Ломаченко – Кролла: российский эксперт дал неожиданный прогноз на бой

Известный российский боксерский эксперт Александр Беленький уверен, что Василий Ломаченко не сможет нокаутировать британца Энтони Кроллу в чемпионском бою 12 апреля.

В комментарии OBOZREVATEL журналист отметил, что претендент обладает очень сильным и стойким характером.

"Кролла – очень опытный боец и, главное, стойкий. Энтони выше ростом. Но главное, что он умело пользуется своим преимуществом. Думаю, это позволит ему уйти от нокаута. Но не от поражения. Выиграет Василий, причем убедительно и, скорее всего, по очкам", – подчеркнул Беленький.

Напомним, поединок Ломаченко – Кролла состоится на легендарной арене Staples Center в Лос-Анджелесе. На кону будут стоять чемпионские пояса украинца по версиям WBO и WBA в легком весе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко проиграл на взвешивании Энтони Кролле, оказавшись легче на 400 грамм.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся