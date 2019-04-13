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Ломаченко - Кролла: появилось видео шокирующего нокаута от украинца

Ломаченко - Кролла: появилось видео шокирующего нокаута от украинца
Наш соотечественник добыл фантастическую победу
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Украинец Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) успешно защитил титулы чемпиона мира в легком весе по версиям WBO и WBA, в четвертом раунде нокаутировав Энтони Кроллу (34-7-3, 13 КО).

Василий мощнейшими ударами в третьей трехминутке отправил британца в нокдаун. Кроллу спас гонг, но после небольшого перерыва кошмар Энтони продолжился. Шокирующий удар в висок надолго отправил претендента на настил ринга.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

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Тема
Ломаченко - Кролла
Персоны
Василий ЛомаченкоЭнтони Кролла
Место
СШАЛос-Анджелес
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