Ломаченко - Кролла: появилось видео шокирующего нокаута от украинца

Украинец Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) успешно защитил титулы чемпиона мира в легком весе по версиям WBO и WBA, в четвертом раунде нокаутировав Энтони Кроллу (34-7-3, 13 КО).
Василий мощнейшими ударами в третьей трехминутке отправил британца в нокдаун. Кроллу спас гонг, но после небольшого перерыва кошмар Энтони продолжился. Шокирующий удар в висок надолго отправил претендента на настил ринга.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В августе 2018-го Ломаченко одержал победу над колумбийцем Мигелем Марриагой, который отказался выходить из угла после 7-го раунда.
В ночь с 8 на 9 декабря 2018-го Василий Ломаченко побил Хосе Педрасу в объединительном бою за звание чемпиона мира в легком весе за версиями WBO и WBA.
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