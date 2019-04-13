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Ломаченко - Кролла: лучшие моменты боя на видео

Ломаченко - Кролла: лучшие моменты боя на видео
Наш соотечественник владел абсолютным преимуществом в ринге
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Украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) успешно защитил свои пояса в бою против британца Энтони Кроллы (34-7-3, 13 КО).

Наш соотечественник убийственным ударом справа в 4-м раунде отправил претендента в глубокий нокаут.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, на самые интересные моменты этой встречи.

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Ломаченко - Кролла: весь бой на видео

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Тема
Ломаченко - Кролла
Персоны
Василий ЛомаченкоЭнтони Кролла
Место
СШАЛос-Анджелес
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