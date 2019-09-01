Ломаченко - Кэмпбелл: лучшие моменты боя на видео

Украинский боксер Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) победил британца Люка Кэмпбелла (20-3, 18 КО) и стал обладателем трех чемпионских поясов (WBA, WBO и WBC)

Поединок прошел в столице Англии на О2 арене и завершился победой нашего соотечественника по очкам.

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Напомним, что в андеркарте этого боя россиянин Александр Поветкин победил британского супертяжа Хьюи Фьюри.

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