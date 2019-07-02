Ломаченко – Кэмпбелл: СМИ рассказали о скандале с гонораром украинца

Украинский чемпион Василий Ломаченко все же получит рекордные для себя четыре миллиона долларов за объединительный бой с Люком Кэмпбеллом.

По данным портала Sportarena, именно гонорар нашего соотечественника и стал камнем преткновения в переговорах команд боксеров. Промоутер британца Эдди Хирн считал неприемлемыми требования коллег из компании Top Rank, которая ведет дела Ломаченко, о выплате чемпиону, но в итоге после скандала был вынужден согласиться с ними.

Василий Ломаченко, Боб Арум и Эдди Хирн Boxing Scene

Таким образом, бой Ломаченко – Кэмбпелл пройдет в Лондоне 31 августа на O2 Arena. На кону будут стоять сразу три чемпионских пояса в легком весе – Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO), которыми владеет Василий, и вакантный титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ раскрыли не только гонорар Василия Ломаченко за бой с Кэмпбеллом, но и схему выплат, согласно которой украинский чемпион получит лишь 25% от суммы.

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