Ломаченко - Кэмпбелл: реакция соцсетей на чемпионскую победу украинца

Украинский чемпион WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко добавил в свою копилку титул WBC, добыв победу над Люком Кэмпбеллом.
Бой продлился все отведенные регламентом 12 раундов, за которые наш соотечественник нанес более 520 ударов, но так и не смог нокаутировать британца. Победу украинцу единогласным решением присудили судьи.
Болельщики и знаменитости в соцсетях отдали должное мастерству украинца и восхитились его победой.
Фантастична перемога @VasylLomachenko над британцем Люком Кемпбеллом!— Петро Порошенко (@poroshenko) August 31, 2019
Василь вкотре підкорив Лондон. Саме там в 2012 році він став дворазовим олімпійським чемпіоном.
Вітаю з титулом чемпіона світу за версіями WBA, WBO і WBC у легкій вазі. Україна пишається тобою, Василю! pic.twitter.com/OypOfmwx6l
Не сплю цієї ночі як і уся Україна:) Блискуча перемога Василя Ломаченка на туманному Альбіоні! Ні секунди не сумнівався, але треба віддати належне і Люку Кембеллу, - гідно тримався проти нашого чемпіона ;) ✌🏾🇺🇦👍🏾💪🏾👊🏾 p.s. Люку треба на боротьбу, Я розгледів в ньому хист до неї 😎😄
Vasiliy Lomachenko is The Best!!!🇺🇦🔥👊🏽— Levchenko Evgeniy (@elevchenko) August 31, 2019
#Ломаченко маХина 🤘отличный боксер! 🇺🇦— Alyona (@AGromova) April 14, 2019
https://t.co/jytqKva97D
Ломаченко великий чемпіон !!!— travel_fire (@_travel_fire) August 31, 2019
Вітаємо нас усіх і Василя з перемогою !!!#Ломаченко #Loma #Lomachenko pic.twitter.com/j85ex9Bhye
ну какой же он быстрый, крутой🇺🇦#Ломаченко— тим тим (@tima_ibragimov) August 31, 2019
Ломаченко @VasylLomachenko - зверь.— Николаев Дмитрий (@nikolayev_d) August 31, 2019
Откуда у человека столько прыти, активности боксировать все 12 раундов?!
Никаких сомнений, что победа заслужена. Она очевидна.
Поздравляю украинцев с победой их Спортсмена!#ломаченко
Если вам кого расквасить 🥊 это к Ломаченко Васе 🇺🇦#WBC #WBO #WBA pic.twitter.com/C5irpoogvq— Vitaly Kachyrovsky (@vitvik878) August 31, 2019
Элина Свитолина разместила фото в сториз с фотографией Ломаченко
Напомним, что бой Ломаченко - Кэмпбелл прошел в Лондоне на О2 Арене и завершился победой нашего соотечественника по очкам. В 11-м раунде британец угодил в нокдаун. После встречи Кэмпбеллу пришлось отправиться в госпиталь. Кроме того, было опубликовано видео лучших моментов и фотографии самых ключевых эпизодов боя .
О спорте во всей красе – в нашем Instagram!
Читайте все новости по теме "Ломаченко – Кэмпбелл" на OBOZREVATEL.