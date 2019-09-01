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Ломаченко - Кэмпбелл: реакция соцсетей на чемпионскую победу украинца

1.8т Читать материал на украинском

Украинский чемпион WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко добавил в свою копилку титул WBC, добыв победу над Люком Кэмпбеллом.

Бой продлился все отведенные регламентом 12 раундов, за которые наш соотечественник нанес более 520 ударов, но так и не смог нокаутировать британца. Победу украинцу единогласным решением присудили судьи.

Болельщики и знаменитости в соцсетях отдали должное мастерству украинца и восхитились его победой.

Элина Свитолина разместила фото в сториз с фотографией Ломаченко

Элина Свитолина разместила фото в сториз с фотографией Ломаченко

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Напомним, что бой Ломаченко - Кэмпбелл прошел в Лондоне на О2 Арене и завершился победой нашего соотечественника по очкам. В 11-м раунде британец угодил в нокдаун. После встречи Кэмпбеллу пришлось отправиться в госпиталь. Кроме того, было опубликовано видео лучших моментов и фотографии самых ключевых эпизодов боя .

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Тема
Ломаченко – Кэмпбелл
Персоны
Люк Кэмпбелл Василий Ломаченко
Место
Англия
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