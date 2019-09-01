Ломаченко - Кэмпбелл: реакция соцсетей на чемпионскую победу украинца

Украинский чемпион WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко добавил в свою копилку титул WBC, добыв победу над Люком Кэмпбеллом.

Бой продлился все отведенные регламентом 12 раундов, за которые наш соотечественник нанес более 520 ударов, но так и не смог нокаутировать британца. Победу украинцу единогласным решением присудили судьи.

Болельщики и знаменитости в соцсетях отдали должное мастерству украинца и восхитились его победой.

Фантастична перемога @VasylLomachenko над британцем Люком Кемпбеллом!



Василь вкотре підкорив Лондон. Саме там в 2012 році він став дворазовим олімпійським чемпіоном.



Вітаю з титулом чемпіона світу за версіями WBA, WBO і WBC у легкій вазі. Україна пишається тобою, Василю! pic.twitter.com/OypOfmwx6l — Петро Порошенко (@poroshenko) August 31, 2019

Vasiliy Lomachenko is The Best!!!🇺🇦🔥👊🏽 — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) August 31, 2019

ну какой же он быстрый, крутой🇺🇦#Ломаченко — тим тим (@tima_ibragimov) August 31, 2019

Ломаченко @VasylLomachenko - зверь.

Откуда у человека столько прыти, активности боксировать все 12 раундов?!

Никаких сомнений, что победа заслужена. Она очевидна.

Поздравляю украинцев с победой их Спортсмена!#ломаченко — Николаев Дмитрий (@nikolayev_d) August 31, 2019

Элина Свитолина разместила фото в сториз с фотографией Ломаченко

Напомним, что бой Ломаченко - Кэмпбелл прошел в Лондоне на О2 Арене и завершился победой нашего соотечественника по очкам. В 11-м раунде британец угодил в нокдаун. После встречи Кэмпбеллу пришлось отправиться в госпиталь. Кроме того, было опубликовано видео лучших моментов и фотографии самых ключевых эпизодов боя .

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