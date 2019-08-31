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Ломаченко - Кэмпбелл: появилось видео решающего нокдауна

1.2т Читать материал на украинском

Украинец Василий Ломаченко стал чемпионом мира в легком весе по версии WBC. Поединок против британца Люка Кэмпбелла завершился единогласным решением судей в пользу нашего боксера.

Ключевым стал нокдаун в 8-м раунде, когда после массированной атаки Ломаченко и мощнейшего удара в корпус, Кэмпбеллу пришлось опуститься на колено и слушать, как рефери ведет отсчет.

OBOZREVATEL предлагает вашему вниманию посмотреть этот момент, а также момент в 5-м раунде, когда лишь звук гонга спас британского боксера.

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Ломаченко - Кэмпбелл: полный бой на видео

Как сообщал OBOZREVATEL, наш соотечественник после победы над Люком Кэмпбеллом поблагодарил британскую публику за поддержку и обратился к промоутеру Бобу Аруму.

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Читайте все новости по теме "Ломаченко – Кэмпбелл" на OBOZREVATEL.

Тема
Ломаченко – Кэмпбелл
Персоны
Люк Кэмпбелл Василий Ломаченко
Место
Англия Лондон
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