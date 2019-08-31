Ломаченко - Кэмпбелл: появилось видео решающего нокдауна

Украинец Василий Ломаченко стал чемпионом мира в легком весе по версии WBC. Поединок против британца Люка Кэмпбелла завершился единогласным решением судей в пользу нашего боксера.
Ключевым стал нокдаун в 8-м раунде, когда после массированной атаки Ломаченко и мощнейшего удара в корпус, Кэмпбеллу пришлось опуститься на колено и слушать, как рефери ведет отсчет.
OBOZREVATEL предлагает вашему вниманию посмотреть этот момент, а также момент в 5-м раунде, когда лишь звук гонга спас британского боксера.
Как сообщал OBOZREVATEL, наш соотечественник после победы над Люком Кэмпбеллом поблагодарил британскую публику за поддержку и обратился к промоутеру Бобу Аруму.
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