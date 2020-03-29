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29 марта • обновлено в 09:51
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Ломаченко извинился за свой совет, как уберечься от коронавируса

2.4т
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Прославленный украинский чемпион Василий Ломаченко извинился за свой совет, в котором он призвал православных христиан рисовать кресты на дверях домов, чтобы уберечься от коронавируса.

"Приношу свои извинения всем православным. Предыдущий пост я должен был сначала проверить через достоверный источник, а затем выкладывать. Я удалил пост в связи с тем, что эта информация оказалась фейковой. Еще раз простите. И спаси, Господи, нас всех", – написал Ломаченко у себя в Instagram.

☦️

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

Ранее Ломаченко заявил, что в сложившейся ситуации с пандемией коронавируса очень важно не поддаваться панике и призвал всех быть осторожными и внимательно слушайте рекомендации властей

Как сообщал OBOZREVATEL, бой Василий Ломаченко - Теофимо Лопес не состоится в запланированную дату. Поединок должен был состояться 30 мая 2020 года. Букмекеры уже назвали фаворита встречи.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавирус
Персона
Василий Ломаченко
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Два кума дег*нерата это фиаско братан
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Спорт Бокс

Коронавирус. Самое важное

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