Ломаченко извинился перед болельщиками после боя с Лопесом. Видео

Украинец Василий Ломаченко принес извинения болельщикам и своей команде за то, что не смог оправдать их ожидания в проигранном чемпионском бою против Теофимо Лопеса.

На Instagram-странице lomus_official появилось короткое видео того, что происходило за кулисами после окончания поединка Василия с американцем. Наш соотечественник признался, что габариты соперника мешали к нему подобраться, и заявил, что хотел бы реванша.

"Сложно что-то комментировать сразу после поединка. К Лопесу сложно подобраться из-за его размеров и размаха рук. Это имеет огромное влияние. Если он будет готов дать мне шанс на реванш, то я, конечно же, соглашусь. Я хотел бы извиниться перед всеми, что не оправдал надежды, извиниться перед командой и сказать ей большое спасибо. Мы пойдем дальше", – заявил Ломаченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер сенсационно проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей и не стал абсолютным чемпионом мира в легком весе.