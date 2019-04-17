"Ломаченко — иллюзия!" Американский боксер сделал наглое заявление

Американский проспект легкого веса Теофимо Лопес, который ранее грозился "убить" в ринге Василия Ломаченко и называл себя действующим чемпионом мира, продолжает вести психическую атаку на украинца.

На этот раз американец заявил, что намерен развеять иллюзию о том, что Ломаченко — лучший боксер мира.

Теофимо Лопес Boxing Scene

"Есть только один Бог и это не Ломаченко. Василий — просто парень, который создал для всех иллюзию. Он делает эти свои вещи ногами и другие трюки, чтобы вы все думали, будто он лучший боксер на планете. Но вы все увидите. Если наш бой с ним произойдет, то вы увидите, что это была просто иллюзия", — самоуверенно заявил Лопеc Boxing Scene.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Теофимо Лопес отметился очередным хамским выпадом в адрес украинского чемпиона Василия Ломаченко.

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