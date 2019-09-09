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10 сентября • обновлено в 06:36
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Ломаченко хотят устроить бой в Австралии: назван соперник

6.2т Читать материал на украинском

Австралиец Джордж Камбосос-младший может стать следующим соперником украинского суперчемпиона Василия Ломаченко.

При этом поединок планируется провести на родине претендента до конца текущего года. Об этом рассказал глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, который ведет дела нашего боксера.

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Василий Ломаченко и Боб Арум

Василий Ломаченко и Боб Арум

World Boxing News

"Хочу устроить бой Ломаченко в этом году. Знаю, что есть много мест для его проведения за пределами США. Он всемирная звезда и должен боксировать не только в США, но и в других местах, как Мохаммед Али. Мы посмотрим на вес. Есть австралийский парень Джордж Камбосос-младший. Он спарринг-партнер Пакьяо. Он очень хорош", – приводит слова Арума World Boxing News.

Отметим, что 26-летний Камбосос выиграл все своих 17 боев на профессиональном ринге, 10 из них завершив досрочно.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 августа Василий Ломаченко победил Люка Кэмпбелла единогласным решением судей и стал обладателем трех чемпионских поясов в легком весе.

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Персоны
Василий Ломаченко Боб Арум
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