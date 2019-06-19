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Ломаченко грязно обматерили: спортивные итоги 18 мая

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Бывший президент УЕФА Мишель Платини угодил в новый коррупционный скандал, а сборная Украины по баскетболу 3х3 стартовала на Кубке мира в Нидерландах.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 18 июня.

Кроме того, украинского чемпиона Василия Ломаченко грязно обматерили. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

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Тема
Коррупция в ФИФА
Персоны
Василий ЛомаченкоМишель Платини
Теги
ФИФАУЕФАФК Динамо КиевМолодежная сборная Украины по футболу
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