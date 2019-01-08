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Ломаченко готовят бой с соперником из России

2.1тЧитать материал на украинском

Промоутер чемпиона мира в легком весе Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) Василия Ломаченко Боб Арум рассказал о следующем поединке своего подопечного.

Соперником украинца может стать боксер из России Иса Чаниев, который проведет бой против ганца Ричарда Комми за вакантный титул Международной боксерской федерации (IBF).

"Есть надежда, что Ломаченко будет драться с обладателем титула IBF, который определится второго февраля", - цитирует Арума VRinge.

Иса Чаниев

Иса Чаниев

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Менеджер украинца признался, что поединок состоится в апреле, но подробностей раскрывать не стал.

"Ребята из телеканала ESPN злятся, когда я говорю об этом раньше времени. Они любят анонсировать место встречи, но это будет топовая арена Лос-Анджелеса", - уклончиво ответил промоутер Ломаченко.

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко

instagram.com/lomachenkovasiliy

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнем поединке Василий Ломаченко в 12-раундовом поединке одержал победу над Хосе Педрасой 8 декабря в Нью-Йорке и впервые в карьере объединил титулы Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе.

Персоны
Василий ЛомаченкоБоб Арум
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Блдь, опять боксёр исконный русский, из древнего московского рода Чаниевых с исконно-православным погонялом Иса
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