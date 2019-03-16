Ломаченко готов пойти на серьезный шаг ради топового боя

Украинский боксер Василий Ломаченко хочет сразиться с непобежденным американцем Джервонтой Дэвисом, который выступает во второй полулегкой весовой категории. По мнению нашего чемпиона, это топовый соперник и ради него он готов опуститься в весе.

"Я бы хотел провести поединок Джервонтой Дэвисом. Это топовый боец в 130 фунтах. Я могу спуститься в эту весовую категорию, если наши промоутеры организуют этот бой. Это зависит не от меня, не от спортсменов. Это зависит от промоутеров и телесетей", - сказал Ломаченко в интервью Fight Space World.

Джервонта Дэвис - Василий Ломаченко Boxing Scene

Чемпион мира WBO и WBA в легком весе объяснил, что для того, чтобы стать настоящей звездой бокса, нужно сражаться с топовыми соперниками.

"Я думаю, нам просто нужны хорошие бои, большие бои. Мне нужны топовые бойцы. Мне нужны соперники, которых хотят видеть фанаты. Такие поединки делают тебя большой звездой. У меня есть цель и мотивация. Я хочу объединить все пояса. Поэтому я просто подожду свои титулы. Это следующий шаг моей цели", - заявил Ломаченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо собирается вернуться на ринг в июне нынешнего года. Соперником поверженного Флойдом Мейвезером боксера может стать Майки Гарсия, на бой с которым также претендует украинец Василий Ломаченко.

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