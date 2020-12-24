Ломаченко: если Лопес считает себя настоящим чемпионом, пусть докажет это

Украинец Василий Ломаченко в очередной раз выразил желание провести реванш против Теофимо Лопеса после сенсационного поражения в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

В интервью изданию The Ring наш соотечественник призвал американца доказать, что он является лучшим из них двоих. Он предположил, что Теофимо и его отец поняли, как им повезло, что их объявили победителями.

"Я хотел бы провести реванш с Лопесом, и если он говорит, что победил бы меня в 100 случаях из 100, то пусть докажет это. Если он считает себя настоящим чемпионом после этого поединка, в котором ему просто повезло, пусть подерется со мной снова. Возможно, Лопесы на следующий день пересмотрели бой и поняли, как им повезло, что судья поднял вверх руку Теофимо", – заявил Ломаченко.

Он также также рассказал о своем восстановлении после операции на плече и назвал ориентировочный срок возвращения на ринг.

"Мое плечо сейчас в порядке. Я делаю некоторые упражнения, направленные на восстановление. Оно будет продолжаться на протяжении еще трех недель. Планируется, что свой следующий поединок я проведу в апреле или мае 2021 года", – добавил Василий.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лопес послал Ломаченко на три буквы после слов украинца о непроигрыше в их бою.