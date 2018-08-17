Достиг предела: американский журналист удивил заявлением о Ломаченко

Весьма спорные мысли высказал главный редактор авторитетного журнала о боксе "The Ring" Дугласс Фишер. Он уверен, что нельзя считать чемпиона WBA Василия Ломаченко (11-1, 9 КО) одним из величайших боксеров всех времен.

"Ставлю ли я Ломаченко в один ряд с лучшими боксерами всех времен? Нет. Сейчас он выносит всех и этого достаточно для того, чтобы быть боксером года и в некоторых кругах считаться лучшим в рейтинге вне зависимости от весовой категории, но величайшие держат марку годами", - цитирует американца Xsport.

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Журналист считает, что у Ломаченко есть талант, навыки, мораль и психология величайшего.

"Он придерживается своего пути к Международному залу боксерской славы, но ему нужно время и бои против элитных боксеров, таких как Хорхе Линарес, из которого он не вышел невредимым. Думаю, что он достиг своего физического предела в легком весе, так что здесь его ждет больше вызовов и еще больше, если он поднимется выше", - заключил Дугласс Фишер.

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Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион мира WBA в легком весе Василий Ломаченко11-1, 9 КО) стал первым в истории Украины спортсменом, число подписчиков которого в Instagram составило 1 миллион человек.