Ломаченко – Дэвис: букмекеры опубликовали неожиданные котировки на супербой

Чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко считается фаворитом теоретического боя против Джервонты Дэвиса, однако превосходство украинца в котировках неожиданно мало.

Ломаченко - Дэвис

Ставки на триумф Ломаченко принимаются с коэффициентом 1,36. Показатели на ничью достигают уровня 23,00. А котировки на победу Дэвиса оцениваются в 3,00.

Букмекерские ставки Ломаченко - Дэвис

Как сообщал OBOZREVATEL:

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