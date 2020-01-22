Ломаченко – Дэвис: букмекеры опубликовали неожиданные котировки на супербой

Чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко считается фаворитом теоретического боя против Джервонты Дэвиса, однако превосходство украинца в котировках неожиданно мало.
Ломаченко - Дэвис
Ставки на триумф Ломаченко принимаются с коэффициентом 1,36. Показатели на ничью достигают уровня 23,00. А котировки на победу Дэвиса оцениваются в 3,00.
Букмекерские ставки Ломаченко - Дэвис
Как сообщал OBOZREVATEL:
Дэвис считает себя готовым к бою с абсолютным чемпионом в этой категории Василием Ломаченко.
Ранее Дэвис обещал убить в ринге Василия.
Американец перед боем с кубинцем Юриоркисом Гамбоа устроил потасовку. На церемонии взвешивания перед поединком за вакантный "регулярный" титул WBA в легком весе 25-летний Дэвис толкнул соперника, спровоцировав скандал.
Сама поединок за титул "обычного" чемпиона WBA в легком весе Дэвис - Гамбоа завершился за несколько секунд до 12-го раунда.
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