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23 января • обновлено в 00:07
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Ломаченко – Дэвис: букмекеры опубликовали неожиданные котировки на супербой

1.5т
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Чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко считается фаворитом теоретического боя против Джервонты Дэвиса, однако превосходство украинца в котировках неожиданно мало.

Ломаченко - Дэвис

Ломаченко - Дэвис

Ставки на триумф Ломаченко принимаются с коэффициентом 1,36. Показатели на ничью достигают уровня 23,00. А котировки на победу Дэвиса оцениваются в 3,00.

Букмекерские ставки Ломаченко - Дэвис

Букмекерские ставки Ломаченко - Дэвис

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Шансов нет: букмекеры назвали победителя боя Ломаченко – Лопес

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Максим Богданов
Персоны
Василий Ломаченко Джервонта Дэвис
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