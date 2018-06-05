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Ломаченко бросил вызов боксеру Мейвезера

1.4тЧитать новость на украинском

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) готов сразиться с подопечным легендарного Флойда Мейвезера Джервонтой Дэвисом.

При этом украинец отметил, что для организации такого поединка американцу придется подняться в весе на категорию выше.

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"Если он пойдет в мою весовую категорию, в мою следующую весовую категорию я буду сражаться с ним. Почему бы и нет? Я готов, я в 135 фунтах", - приводит слова Ломаченко Boxingscene.

Флойд Мейвезер, который продвигает Дэвиса, недавно связывался с Top Rank, которая ведет дела Лома, чтобы обсудить идею возможного поединка двух бойцов.

Напомним, сейчас Василий восстанавливается от недавней операции на правом плече. В прошлом месяце в Madison Square Garden в Нью-Йорке украинец добыл победу нокаутом в десятом раунде над венесуэльцем Хорхе Линаресом (44-4, 27 КО).

Как сообщал OBOZREVATEL, следующий бой наш соотечественник проведет в начале декабря.

Персоны
Василий ЛомаченкоФлойд Мейвезер
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