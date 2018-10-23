''Лома-чип'': Ломаченко откровенно рассказал о взаимоотношениях с отцом

Украинский боксер Василий Ломаченко рассказал о взаимоотношениях со своим тренером и отцом Анатолием. Наш чемпион отметил, что помимо тренировок в его карьере очень важную роль отыграла генетика.

"Мой отец может объяснить и учить только 50 процентов, но вам нужно родиться с чипом на вашем плече. Лома-чипом" - цитирует Ломаченко Sky Sport.

Также украинец поведал, как Анатолий совмещал роли отца и наставника боксера.

"Я не отделял отца и моего тренера. Иногда, конечно, у нас есть проблемы и споры, но мы всегда будем оставаться семьей", - рассказал о семейной идилии Ломаченко.

Александр Усик, Анатолий и Василий Ломаченко Instagram

Украинский спортсмен вспомнил, как еще в детстве начинал заниматься боксом.

"Когда я пришел в боксерский зал, первое, чему меня научил мой отец, это то, как оставаться на ногах и двигаться ногами, и только после того, как он показал мне, как ударить", - поделился детскими воспоминаниями Ломаченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ломаченко высмеял поединок боксера Флойда Мейвезера и бойца Хабиба Нурмагомедова.