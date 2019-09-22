Лицом вниз: непобедимый боксер отправил соперника в жуткий нокаут - опубликовано видео

Непобедимый американский легковес Крис Кольберт (14-0, 5 КО) добыл эффектную победу над представителем Мексики Мигелем Бельтраном-младшим (33-9, 22 КО).

Поединок на вечере бокса в Бейкерсфилде (округ Керн, штат Калифорния, США) завершился в первом же раунде.

За несколько секунд до гонга 22-летний Кольберт поймал Бельтрана джебом, а через мгновение добавил правым боковым. Мексиканец жутко завалился на настил ринга лицом вниз, а рефери сразу же остановил встречу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в андеркарте этого боя в Бейкерсфилде, небитый украинский боксер полулегкой весовой категории Виктор Славинский (11-0-1, 7 КО) эффектно нокаутировал местного бойца Хесуса Агинагу (5-10-2).

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