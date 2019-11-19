"Лицо злое": Усик рассказал о грандиозном обломе перед боем

Непобедимый украинский боксер Александр Усик рассказал, как узнал об отмене боя против Тайрона Спонга.

"Собираемся мы в Чикаго для съемки лицом к лицу. Оператор нами командует, сойдитесь, подойдите, посмотрите друг на друга. Съемка идет, тут подходит Эгис Климас. Лицо у него злое. "Пойдем отсюда, пойдем", и я спокойно, без задних мыслей прервал съемку. Мы просто "на морозе" ушли. Ну я думал, что просто Эгис нас забрал. Я думал "Класс! Ребята меня забрали с этого нудного мероприятия, пойдем сейчас попьем кофе, прогуляемся". И тут Эгис говорить, что вот сейчас ему прислали сообщение, что VADA вывесила у себя сообщение, что у Спонга позитивный тест", - рассказал Саша в эфире своего Youtube-канала.

Крымчанин первое время не мог осознать всей грандиозности такого облома.

"У меня такое в голове "Ууу.. И что делать?". Я сперва хотел сказать, "Давайте, может, какое-то письмо напишем в VADA. Что я все равно согласен с ним боксировать, я ж готовился. Мне все равно допинг/не допинг. Вместо Тайрона мне озвучили три фамилии", – сказал Усик.

Напомним, что вместо Спонга промоутеры в США в срочном порядке нашли Александру нового соперника. Им стал местный боксер Чазз Уизерспун. В ночь на 13 октября Усик в США легко разобрался с американцем.

Перед боем украинские болельщики, пришедшие на Wintrust Arena поддержать своего боксера, вместе с солистом фантастически исполнили гимн нашей страны.

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