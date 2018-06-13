"Лучший в мире!" Побитый Ломаченко боксер восхитился украинцем

Венесуэлец Хорхе Линарес отдал должное своему прежнему сопернику – украинцу Василию Ломаченко, который отобрал у того пояс чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе.

"Ломаченко очень неприятный соперник. И у него есть чем шокировать оппонента. Именно поэтому многие считают его лидером рейтинга P4P. Я благодарю Top Rank за то, что дали мне такую возможность. И проиграл я не кому-нибудь, а лидеру P4P, лучшему боксёру в мире, которого везде знают и уважают. Именно поэтому я бы и хотел получить реванш. Но нужно работать. Мне по-прежнему есть над чем работать", - сказал Линарес в интервью ESPN.

Напомним, 12 мая Лома добыл победу нокаутом в десятом раунде, правда, побывав впервые в профи карьере в нокдауне по ходу шестого раунда.

Как сообщал OBOZREVATEL, сейчас Ломаченко восстанавливается после перенесенной на правом плече операции.