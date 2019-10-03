Лига WWFC впервые в Харькове проведет международный турнир по ММА

2 ноября в спортивном комплекс "Локомотив" в Харькове состоится масштабный международный турнир по смешанным боевым искусствам WWFC 16. Организатор – международная лига по смешанным боевым искусствам World Warriors Fighting Championship.

В главном поединке вечера боец клуба SBG Ireland, спарринг-партнер Конора МакГрегора и обидчик Теймура Рагимова – Блейн О'Дрисколл (7-2) будет защищать чемпионский пояс от посягательств украинца Дениса Бондаря (8-2). В другом главном поединке турнира WWFC 16 за вакантный пояс чемпиона мира в весовой категории до 61 кг будут соревноваться Александр Плетенко (14-5) из Украины, и представитель Ирана Мохсен заманишь (7-0). Всего на турнире WWFC 16 запланировано 12 поединков.

"Лига WWFC расширяет свою географию. Наконец-то, мы представляем масштабный номерной турнир WWFC 16 харьковской публике. Уверен, что харьковчане будут потрясены высоким уровнем организации соревнований", – заявил президент лиги WWFC Владимир Тесля.

Кроме захватывающих поединков организаторы приготовили для гостей вечера яркую шоу-программу, эксклюзивные фотозоны, интерактивы и розыгрыши подарков, а для владельцев VIP-билетов – закрытую Lounge-зону с изысканным фуршетом и лучшими коктейлями.

2 ноября, Харьков

Спортивный комплекс "Локомотив"

Билеты – wwfc.ua

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!