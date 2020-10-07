Лига WWFC впервые проведет масштабный международный турнир по смешанным боевым искусствам на западной Украине

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Бокс
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Лига WWFC впервые проведет масштабный международный турнир по смешанным боевым искусствам на западной Украине

В условиях пандемии лига WWFC впервые за долгое время проводит грандиозный профессиональный ММА турнир WWFC 17 во Львове.

Исходя из опыта предыдущих событий организации, номерные турниры в Киеве всегда представляли собой настоящее шоу и праздник ММА, на которые в киевский Дворец спорта собиралось от 7 тысяч зрителей. Просмотры турниров в онлайне достигали отметки в несколько миллионов.

Конечно, с учетом нынешней санитарно-эпидемиологической обстановки, делать акцент на проведение глобального офлайн шоу попросту невозможно, но качество боев от этого никак не страдает. Онлайн трансляция будет яркой и сполна передаст все эмоции происходящего в октагоне!

Турнир по смешанным боевым искусствам.

Турнир WWFC 17 ознаменуется 12 профессиональными поединками, в двух из которых на кону будут стоять титулы чемпиона мира по версии WWFC. Еще в одном бою станет известен обладатель пояса Road to WWFC.

В главном событии вечера самый яркий финишер, чемпион WWFC Кирилл Горобец (9-1 ММА), проведет первую защиту титула против одного из топовых бойцов Украины Александра Горшечника (14-4 ММА).

Турнир по смешанным боевым искусствам.

Кирилл успешно дебютировал в WWFC в 2017 году, оформляя каждый раз лучшие нокауты и сабмишены в первых раундах. В 2019 году боец вышел на бой за временный титул WWFC против представителя Кыргызстана - Рината Саякбаева, которого Горобец финишировал в третьем раунде редким удушающим приёмом “Перуанский галстук". После ухода действующего чемпиона WWFC Михаила Одинцова, с кем изначально был запланирован бой против Кирилла, Горобец стал действующим чемпионом лиги.

Его оппонент Александр Горшечник в июле этого года вышел в финал за пояс Road to WWFC в Харькове, одолев двух оппонентов за один вечер, но в финале его оппонент снялся из-за травмы и бой отменили. Тем не менее вместо пояса Road to WWFC, Александру выпал шанс сразиться за пояс чемпиона мира WWFC, заменив травмированного Олега Хачатурова.

В со-главном событии вечера пройдет поединок за вакантный пояс чемпиона мира WWFC среди топовых представителей ММА весовой категории до 66 кг Эльнуром Велиевым (9-1 ММА) и Андреем Лежневым (18-9 ММА)

Турнир по смешанным боевым искусствам.

Велиев является один из самых опытных и титулованных представителей украинского ММА среди аматоров. Будучи неоднократным чемпионом Украины и серебряным призером чемпионата мира по ММА, Эльнур также хорошо проявляет себя и на профессиональном уровне. Подписав в прошлом году контракт с WWFC, боец сразу же дебютировал на номерном турнире WWFC 15 в Киеве, где уверенно одолел единогласным решением грузинского бойца Хвичу Коридзе.

Андрей Лежнев представляет собой опасного и опытного профессионального бойца, который успешно выступал в организациях М-1 Global и WLF. На счету Андрея 27 профессиональных поединков, а высокий уровень оппозиции его соперников делают Андрея топовым представителем в рейтингах бойцов среди стран бывшего постсоветского пространства.

Также, на турнире будет разыгран пояс Road to WWFC среди перспективных бойцов Павла Пинзула (7-4-1 ММА) и Ивана Вульчина (10-4).

Первый их поединок за пояс должен был пройти на финальном харьковском турнире Road to WWFC в августе, но из-за травмы бой был перенесен на номерной турнир WWFC 17.

Смотрите прямую трансляцию турнира 18 октября в 19:00 БЕСПЛАТНО на медиа-сервисе MEGOGO.

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