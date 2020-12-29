Легендарный тренер объяснил, почему перестал работать с Усиком

Легендарный американский тренер Джеймс Али Башир заявил, что причиной прекращения сотрудничества с Александром Усиком стало то, что на его мнение влияли еще несколько людей.

Он рассказал, что наш соотечественник слушал тех, кто не имел большого опыта в боксе, но все равно пытался навязать свою точку зрения. Американец также отметил, что такая проблема есть не только у Александра, но и у других боксеров.

"Нельзя тренировать бойца, когда он слушает еще двух-трех человек параллельно. Я тренировал его в зале, но потом он проводил вечер с другими людьми из лагеря. Они имели доступ к его ушам. У всех этих людей, которых он слушает, вместе нет даже 20 лет опыта в боксе, но они говорят ему, что и как необходимо делать. В большинстве случаев боксеры прислушиваются, не только Александр Усик, но и другие. Они слушают людей, не причастных к боксу, у которых нет опыта ни в ринге, ни за его пределами. У меня есть опыт и там, и там. Я делаю это 51 год своей жизни. Если ты принимаешь то, чему я тебя обучаю, то можешь двигаться вперед", – цитирует слова Башира издание XSPORT.

Напомним, что кроме Усика Джеймс тренировал легендарного украинца Владимира Кличко и сейчас работает с другим нашим соотечественником Владиславом Сиренко. Александр объявил о расставании с наставником в 2017 году после пяти лет сотрудничества. Американец помог ему стать чемпионом мира в крузервейте.

Как сообщал OBOZREVATEL, Энтони Джошуа готов отдать Усику чемпионский пояс.